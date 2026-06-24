La contaminación ambiental es una problemática que afecta a las grandes ciudades como la CDMX y por ello el Sistema de Monitoreo Atmosférico realiza un análisis para determinar cómo se encuentra la calidad del aire y hoy se detectaron partículas contaminantes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte de hoy, la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo bajo, pero hay partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5 que representan un peligro para la salud de las personas.

¿Qué es la contaminación y cómo afecta la salud?

El ozono se forma cuando los contaminantes reaccionan con la luz solar y pueden provocar irritación y agravan el asma.

El dióxido de nitrógeno es emitido por vehículos e industrias y puede provocar irritación del sistema respiratorio.

El dióxido de azufre proviene de la quema de combustibles fósiles y afecta el sistema respiratorio y la visibilidad.

El monóxido de carbono es un gas inodoro producto de la combustión incompleta y reduce el transporte de oxígeno en la sangre.

¿Hay probabilidad de Doble Hoy No Circula?

Aunque hay presencia de partículas contaminantes no se han rebasado los límites de contaminantes por lo que no se tiene previsto que las autoridades activen la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula. Sin embargo, se recomienda a la población utilizar cubrebocas y evitar realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.