Minuto a minuto: Así avanza el Metro y Metrobús CDMX hoy 24 de junio

Llegó la mitad de semana y el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) tiene problemas en su circulación, debido a las condiciones climáticas que se presentan desde las primeras horas de este miércoles 24 de junio.

De acuerdo a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la lluvia en la capital ha ocasionado que se implemente marcha de seguridad en las líneas 3, 4, 5 y B.

Mientras que en el Metrobús CDMX, hay servicio temporal en la Línea 7 debido a eventos temporales.

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Cambia el horario del Metro y Metrobús CDMX

Conviene recordar que tanto el Metro y Metrobús CDMX habría horario extendido durante este miércoles, con el fin de que la población llegue a casa tras los eventos deportivos de este día.

Este día concluirán su trabajo a la 01:00 horas (tiempo local) del jueves 25 de junio en las siguientes días:

Metro CDMX : 1, 2 y 3

: 1, 2 y 3 Metrobús CDMX: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

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