Este miércoles 24 de junio se vivirá a lo grande el partido de México vs Chequia como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y debido a la gran cantidad de aficionados que se trasladarán al Estadio Ciudad de México y sus cercanía, hay cierres viales.
Los cierres forman parte del operativo “Polígono de la última milla” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y se instaló alrededor del Estadio Ciudad de México desde la tarde del martes 23 de junio.
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¿Qué calles están cerradas hoy?
- Calzada de Tlalpan al oriente
- Periférico Sur
- Boulevard Gran Sur, al poniente
- Avenida Santa Úrsula, al norte
Las alternativas viales son:
- División del Norte
- Canal de Miramontes
- Viaducto Tlalpan
¿Cuáles son los accesos semipeatonales?
- San Guillermo-Santa Úrsula
- San Guillermo-San Jorge
- Periférico y Circuito Azteca
¿Cuáles son los accesos peatonales?
- Avenida Santa Úrsula
- San Jorge
- San Benito
- San León
- San Guillermo
- San Alejandro
Las calles cercanas al Estadio Ciudad de México no serán las únicas cerradas, sino también las del Monumento a la Revolución, Ángel de la Independencia y el Zócalo.
¿Cómo operará el Metro CDMX por el partido México vs Chequia?
Si te movilizas en transporte público también debes saber que los horarios se extenderán hasta la 01:00 de la madrugada. Esto aplicará para las líneas 1, 2 y 3 del Metro CDMX y las 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
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