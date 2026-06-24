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Calles cerradas y alternativas en CDMX por el partido México vs Chequia

México vs Chequia ya provoca cierres viales en la zona sur y centro de la CDMX; estas son las alternativas

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Este miércoles 24 de junio se vivirá a lo grande el partido de México vs Chequia como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y debido a la gran cantidad de aficionados que se trasladarán al Estadio Ciudad de México y sus cercanía, hay cierres viales.

Los cierres forman parte del operativo “Polígono de la última milla” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y se instaló alrededor del Estadio Ciudad de México desde la tarde del martes 23 de junio.

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¿Qué calles están cerradas hoy?

  • Calzada de Tlalpan al oriente
  • Periférico Sur
  • Boulevard Gran Sur, al poniente
  • Avenida Santa Úrsula, al norte

Las alternativas viales son:

  • División del Norte
  • Canal de Miramontes
  • Viaducto Tlalpan

¿Cuáles son los accesos semipeatonales?

  • San Guillermo-Santa Úrsula
  • San Guillermo-San Jorge
  • Periférico y Circuito Azteca

¿Cuáles son los accesos peatonales?

  • Avenida Santa Úrsula
  • San Jorge
  • San Benito
  • San León
  • San Guillermo
  • San Alejandro

Las calles cercanas al Estadio Ciudad de México no serán las únicas cerradas, sino también las del Monumento a la Revolución, Ángel de la Independencia y el Zócalo.

¿Cómo operará el Metro CDMX por el partido México vs Chequia?

Si te movilizas en transporte público también debes saber que los horarios se extenderán hasta la 01:00 de la madrugada. Esto aplicará para las líneas 1, 2 y 3 del Metro CDMX y las 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

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