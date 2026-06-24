Este miércoles 24 de junio se vivirá a lo grande el partido de México vs Chequia como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y debido a la gran cantidad de aficionados que se trasladarán al Estadio Ciudad de México y sus cercanía, hay cierres viales.

Los cierres forman parte del operativo “Polígono de la última milla” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y se instaló alrededor del Estadio Ciudad de México desde la tarde del martes 23 de junio.

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¿Qué calles están cerradas hoy?

Calzada de Tlalpan al oriente

Periférico Sur

Boulevard Gran Sur, al poniente

Avenida Santa Úrsula, al norte

Las alternativas viales son:

División del Norte

Canal de Miramontes

Viaducto Tlalpan

#Tránsito de la @SSC_CDMX informa que derivado al encuentro deportivo #Chequia y #México que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas, se sugiere como #AlternativaVial División del Norte, Taxqueña, Viaducto Tlalpan, Canal de Miramontes, Periférico,… pic.twitter.com/CJpJNVLU7R — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 24, 2026

¿Cuáles son los accesos semipeatonales?

San Guillermo-Santa Úrsula

San Guillermo-San Jorge

Periférico y Circuito Azteca

¿Cuáles son los accesos peatonales?

Avenida Santa Úrsula

San Jorge

San Benito

San León

San Guillermo

San Alejandro

Las calles cercanas al Estadio Ciudad de México no serán las únicas cerradas, sino también las del Monumento a la Revolución, Ángel de la Independencia y el Zócalo.

#PrecauciónVial | Considera reducción de carriles en Calz. de Tlalpan al Sur a la altura de circuito Estadio Azteca, por encuentro deportivo #Chequia y #México que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México. #AlternativaVial División del Norte, Taxqueña, Viaducto… pic.twitter.com/OTa8VfmMlx — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 24, 2026

¿Cómo operará el Metro CDMX por el partido México vs Chequia?

Si te movilizas en transporte público también debes saber que los horarios se extenderán hasta la 01:00 de la madrugada. Esto aplicará para las líneas 1, 2 y 3 del Metro CDMX y las 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

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