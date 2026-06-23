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¡Prepara el paraguas! Prevén fuertes lluvias en CDMX hoy a esta hora

La temporada de lluvias comenzó y en la CDMX se han registrado fuertes tormentas en los últimos días y para que salvas prevenido te decimos a qué hora va a llover hoy.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el encargado de pronosticar el clima en el país y de acuerdo con el reporte, un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad provocarán lluvias en varios estados, incluida la CDMX.

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¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?

Se tiene previsto que durante la mañana prevalezca el ambiente fresco a templado con bancos de nieblas en zonas altas y cielo parcialmente medio nublado.

Mientras que por la tarde será cálido con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima será de 25 a 27 grados y la mínima de entre 14 y 16 grados. Las lluvias podrían comenzar después de las 18:00 horas.

¿Qué hacer si mi coche se quedó atrapado en una inundación?

Si te quedas atrapado en tu auto en una inundación, las autoridades recomiendan:

  • Revisar el nivel del agua, si está por encima de la mitad de la rueda apaga el motor.
  • Retira los cinturones de seguridad
  • Baja las ventanas del auto
  • Evacúa el vehículo con calma y lo más pronto posible
  • Dirígete a un lugar seguro para pedir ayuda a las autoridades correspondientes.

En general, durante las lluvias se recomienda a la población:

  • Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
  • Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
  • Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
  • Cierra las puertas y ventanas.

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