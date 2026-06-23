El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el encargado de pronosticar el clima en el país y de acuerdo con el reporte, un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad provocarán lluvias en varios estados, incluida la CDMX.
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¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?
Se tiene previsto que durante la mañana prevalezca el ambiente fresco a templado con bancos de nieblas en zonas altas y cielo parcialmente medio nublado.
Mientras que por la tarde será cálido con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura máxima será de 25 a 27 grados y la mínima de entre 14 y 16 grados. Las lluvias podrían comenzar después de las 18:00 horas.
¿Qué hacer si mi coche se quedó atrapado en una inundación?
Si te quedas atrapado en tu auto en una inundación, las autoridades recomiendan:
- Revisar el nivel del agua, si está por encima de la mitad de la rueda apaga el motor.
- Retira los cinturones de seguridad
- Baja las ventanas del auto
- Evacúa el vehículo con calma y lo más pronto posible
- Dirígete a un lugar seguro para pedir ayuda a las autoridades correspondientes.
En general, durante las lluvias se recomienda a la población:
- Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
- Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
- Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
- Cierra las puertas y ventanas.
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