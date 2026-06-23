El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el encargado de pronosticar el clima en el país y de acuerdo con el reporte, un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad provocarán lluvias en varios estados, incluida la CDMX.

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¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?

Se tiene previsto que durante la mañana prevalezca el ambiente fresco a templado con bancos de nieblas en zonas altas y cielo parcialmente medio nublado.

Mientras que por la tarde será cálido con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima será de 25 a 27 grados y la mínima de entre 14 y 16 grados. Las lluvias podrían comenzar después de las 18:00 horas.

¿Qué hacer si mi coche se quedó atrapado en una inundación?

Si te quedas atrapado en tu auto en una inundación, las autoridades recomiendan:

Revisar el nivel del agua, si está por encima de la mitad de la rueda apaga el motor.

Retira los cinturones de seguridad

Baja las ventanas del auto

Evacúa el vehículo con calma y lo más pronto posible

Dirígete a un lugar seguro para pedir ayuda a las autoridades correspondientes.

En general, durante las lluvias se recomienda a la población:

Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.

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