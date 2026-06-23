Este martes 23 de junio la Ciudad de México (CDMX) amaneció con una mala noticia, pues las autoridades capitalinas confirmaron la activación de la Ley Seca previo, durante y después del partido México vs República Checa correspondiente al cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

Fue por ello que tras el anuncio, muchas personas se comenzaron a preguntar en qué colonias de la CDMX se aplicará la medida de restricción para el consumo de bebidas alcohólicas, destacando las dudas sobre si la misma aplicará en las inmediaciones del Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma.

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¿A qué alcaldía y colonia corresponde el Ángel de la Independencia?

De acuerdo con las demarcaciones oficiales de la Ciudad de México, el Ángel de la Independencia se ubica en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, la cual se encuentra dentro de la lista de las demarcaciones afectadas por la Ley Seca.

Es por ello que se confirmó que las celebraciones que vayan a ocurrir el próximo miércoles 24 de junio en la capital del país, no podrán realizarse con bebidas alcohólicas dentro del cuadrante que corresponde al Ángel de la Independencia.

¡A celebrar con agüita de jamaica! 🥤 El Gobierno de la CDMX anunció Ley Seca en el Perímetro A del Centro Histórico para este miércoles 24 de junio por el partido entre México (@miseleccionmx) y Chequia (@ceskarepre_eng) de la Copa Mundial de la FIFA 2026™



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Lista de colonias con Ley Seca en CDMX este 24 de junio

Como bien se anunció anteriormente, se informó que la Ley Seca aplicará únicamente en seis alcaldías, esto en un horario de afectación de 20 horas según con lo detallado por las autoridades.

Las colonias que no tendrán venta de bebidas alcohólicas este miércoles son:

Centro Histórico

Colonia Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

¿Hasta qué hora estará activa la Ley Seca en CDMX?

De acuerdo con el anuncio publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, la Ley Seca aplicará desde las 15:00 horas del miércoles 24 y se mantendrá activa hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio.

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