Inició la actividad del transporte público de la Ciudad de México (CDMX) este martes 23 de junio de 2026; sin embargo, han comenzado los retrasos y las estaciones llenas en el Metro y Metrobús.

De acuerdo a los usuarios del Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, hay retrasos principalmente en las línea 3, A y B; no obstante, comienza la alta afluencia en las líneas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A.

Mientras tanto, en el Metrobús CDMX hay modificación en el servicio de la Línea 7 debido a eventos temporales en la capital.

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