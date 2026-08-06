Hay partículas contaminantes en el ambiente; así está la calidad del aire hoy en CDMX

En la CDMX todos los días circulan millones de automóviles y esto favorece la contaminación ambiental por eso el Sistema de Monitoreo Atmosférico verifica cómo se encuentra la calidad del aire para determinar cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX hoy?

De acuerdo con el monitoreo de hoy, la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo moderado porque hay partículas contaminantes PM2.5 que son 30 veces más delgadas que un cabello humano y provienen de la combustión de vehículos, industrias y quemas.

Estas partículas son capaces de atravesar los alvéolos pulmonares y llegar al torrente sanguíneo y causan asma, bronquitis, infartos, problemas cardiacos y daño pulmonar crónico.

¿Cuántas Fases de contingencia ambiental hay y cuándo se activan?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establecieron dos niveles:

La Fase 1 que se activa cuando las concentraciones de ozono superan los 150 puntos o cuando las partículas PM10 y PM2.5 rebasan los umbrales críticos de mala calidad del aire

La Fase 2 es el nivel más grave y se activa cuando los niveles de contaminación por ozono o partículas superan los 200 puntos.

En ambos casos se endurecen las restricciones vehiculares y se limitan las actividades al aire libre durante las horas de mayor concentración de partículas que son entre las 13:00 y 19:00 horas.

Es importante tomar en cuenta que los sectores más vulnerables ante la contaminación son los niños, mujeres embarazadas y los adultos mayores y se recomienda que usen cubrebocas cuando los niveles de contaminación sean elevados.

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