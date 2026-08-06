Flamazo en colonia Obrera: VIDEO del siniestro en puesto semifijo que dejó heridos

Un flamazo registrado en un puesto semifijo provocó la movilización de los cuerpos de emergencia en la zona de Isabel la Católica y Chimalpopoca, en la colonia obrera de la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, dos personas resultados lesionadas tras el incidente.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó con el flamazo de hoy en la colonia Obrera?

De acuerdo con los primeros reportes, este incidente se originó mientras se realizaban labores relacionadas con el manejo de un tanque de gas en el puesto de tacos de guisado.

El hecho generó preocupación entre comerciantes y personas que se encontraban en los alrededores, mientras que los equipos de emergencia acudieron al lugar del siniestro para atender a los afectados, además de verificar las condiciones del lugar en la zona centro de la CDMX.

🔥 Flamazo en puesto de tacos



Un incidente con un tanque de gas provocó un flamazo en un puesto semifijo de la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.



Dos personas resultaron con quemaduras leves y fueron trasladadas al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica



Vía:… pic.twitter.com/CnghYwfdJi — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 6, 2026





¿Qué se sabe de los lesionados tras flamazo en puesto semifijo de la colonia Obrera?

Nuestro compañero Armando Martínez nos reporta que paramédicos atendieron en el sitio a dos personas que resultaron con quemaduras leves a consecuencia del flamazo.

Después de ser estabilizadas, ambas fueron trasladadas al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada; todo esto sin que hasta el momento se reporte que las lesiones que pongan en riesgo su vida.

Elementos de la Secretaría de Sguridad Ciudadana y del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil realizaron la revisión del puesto para eliminar riesgos, además de verificar las condiciones de seguridad en la instalación de gas.

Cabe decir que la zona permaneció acordonada durante varios minutos mientras se efectuaron las labores de atención y las investigaciones para determinar las causas del incidente registrado en un sector cercano a vialidades como Eje Central Lázaro Cárdenas y San Antonio Abad.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.