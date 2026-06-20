Para los habitantes de la CDMX hoy sábado se tiene previsto que haya lluvias por la tarde, así que si tienes planeado salir te recomendamos llevar paraguas o impermeable.

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¿Cómo será el clima en CDMX hoy?

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un canal de baja presión y el ingreso de humedad generado por la onda tropical número 8 provocarán lluvias puntuales fuertes en estados del centro, principalmente en la CDMX.

Durante la tarde se registrará ambiente cálido, cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas con descargas eléctricas y posible caída de granizo después de las 18:00 horas.

¿Cuáles han sido las lluvias mas fuertes en CDMX?

La gran Tenochtitlán fue fundada los por mexicas sobre el Lago de Texcoco en 1325 compuesto por los afluentes Zumpango, Xaltocan, Xochimilco y Chalco, pero fue en 1446 cuando ocurrió la primera inundación.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 20 de septiembre de 1629 se registró una lluvia de 36 horas seguidas conocida como “el Diluvio de San Mateo” donde la ciudad quedó sumergida bajo el agua durante 5 años y las personas tenían que trasladarse en canoas.

Para 1856 la ciudad volvió a quedar bajo el agua con inundaciones de 3 metros de altura, y así comenzó el diseño del desagüe. Para 1951 se registró una intensa lluvia que inundó dos tercios de la capital y el problema duró 3 meses.

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