Este sábado 20 de junio cientos de fanáticos se reunieron en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México (CDMX) para despedir a Oliver Tree con un homenaje, esto luego de que se confirmara su trágico fallecimiento en Río de Janeiro, Brasil, debido a un choque de helicópteros.

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El evento fue organizado a través de las redes sociales por el grupo de “Fans de Oliver Tree”, al cual los asistentes llegaron con playeras del artista mientras sonaban sus éxitos de fondo.

Un grupo de fans de Oliver Tree en CDMX se reunió en el Monumento a la Revolución para rendirle un homenaje póstumo al artista. pic.twitter.com/aHsIZLdbrO — Rock360Mx (@Rock360Mx) June 21, 2026

¿Cómo fue la despedida de Oliver Tree en CDMX?

Asimismo, se instaló una gran manta conmemorativa donde los seguidores escribieron mensajes de despedida, dejaron flores, dibujos, carteles, fotografías y cartas personales.

Asimismo, fieles a la cultura del fandom moderno, los asistentes regalaron e intercambiaron artículos temáticos como stickers, photocards, pulseras y llaveros.

La reunión funcionó como una terapia colectiva, permitiendo a los fans compartir su tristeza, encontrar consuelo mutuo y celebrar el legado del cantante.

¿Por qué Oliver Tree fue importante en México?

Oliver Tree siempre demostró un interés genuino por integrarse a la cultura mexicana, esforzándose por hablar español y conviviendo de cerca con su audiencia.

De hecho, semanas antes de su muerte, el cantante rompió el internet al grabar un video bailando su éxito “Miss You” junto a una botarga del Dr. Simi en las calles de la CDMX, además de colaborar con creadores de contenido locales como Aaron Mercury.

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