Si tienes planes para la tarde noche, es importante que tomes en cuenta que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por posibles lluvias intensas en varios estados, incluida la CDMX.

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¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?

Según el reporte del SMN, un canal de baja presión y la inestabilidad atmosférica en altura e ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico junto con la onda tropical No. 8, originarán lluvias puntuales intensas en CDMX.

Por la tarde se prevé ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes 50 a 75 mm en 24 horas con descargas eléctricas y posible caída de granizo después de las 18:00 horas.

El termómetro marcará una temperatura máxima de entre 25 a 27°C y mínima de 14.9°C con rachas de viento de 40 kilómetros por hora.

¿Qué zonas de CDMX son las que más se inundan con las lluvias?

De acuerdo con un análisis del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las alcaldías con mayor acumulación de agua y riesgos son:

Gustavo A. Madero

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

Tláhuac

Mientras que las vialidades que tienen una tendencia a inundarse por las lluvias son:

Anillo Periférico Sur

Viaducto Tlalpan

Calzada Ignacio Zaragoza

Boulevard Puerto Aéreo

Avenida Gran Canal del Desagüe

Avenida Río de los Remedios

Autopista México-Puebla

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