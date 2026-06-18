En la CDMX se registrarán lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas debido a un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica aunado al ingreso de humedad procedente de ambos litorales, así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte del SMN, durante la tarde se tiene previsto ambiente templado a cálido y cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima que se registrara será de entre 24 y 26°C, la mínima de 13°C y los vientos tendrán dirección variable del 10 a 20 kilómetros con rachas de 40 kilómetros por hora.

¿Cómo protegerse en la temporada de lluvias?

Durante la temporada de lluvias la seguridad civil es fundamental por ello la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC recomienda lo siguiente:

Evitar zonas de riesgo como ríos, arroyos y calles inundadas.

Aléjate de cables eléctricos

Si manejas enciende las luces e intermitentes y disminuye la velocidad

Mantén limpias las coladeras y evita tirar basura en la calle

Prepara una mochila de emergencia que incluya lámpara, radio y botiquín

Quita cualquier recipiente que acumule agua para prevenir la proliferación de mosquitos

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