La CDMX es una de las ciudades donde hay más tráfico vehicular y contaminación, por eso todos los días se realiza un monitoreo para conocer cómo está la calidad del aire y así determinar si se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y este miércoles hay partículas contaminantes.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX hoy?

Los datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico revelaron que hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo moderado porque hay partículas contaminantes PM2.5 que pueden provocar asma, bronquitis y disminución de la función pulmonar.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Aunque hay partículas contaminantes en el ambiente no se han superado los límites establecidos por lo que no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula.

Así que los únicos autos que no pueden circular en la CDMX y en Edomex son:

Holograma 1 y 2

Engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Enfermedades por contaminación ambiental

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre los efectos que la contaminación ambiental provoca en la salud pues las partículas finas y los gases tóxicos se inhalan y pueden llegar a los pulmones y el torrente sanguíneo. Algunas de las enfermedades más comunes son:

Cardiopatía isquémica

Accidentes cerebrovasculares

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Bronquitis

Asma

Cáncer de pulmón

Neumonía

Diabetes tipo 2

Deterioro cognitivo

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