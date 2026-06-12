El Hoy No Circula es un programa que ha estado vigente durante varios años para buscar controlar y limitar la cantidad de contaminantes ambientales producidos por los autos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ¿Cómo funcionará este viernes 12 de junio?

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Hoy No Circula 12 de junio del 2026: qué autos descansan

Salvo algún cambio, como degradación de la calidad del aire, el actual programa establece el siguiente descanso vehicular:

Autos con calcomanía azul, terminación 9 y 0, y holograma de verificación 1 y 2.

Este programa es aplicable desde las 5:00 am y hasta las 10:00 pm del día en curso.

¿Qué autos sí circulan el lunes 12 de junio de 2023?

Los vehículos exentos del Hoy No Circula viernes 12 de junio de 2026 son los particulares con holograma doble ’00′, ‘0’, eléctricos e híbridos, además de los vehículos que ofrecen servicios fúnebres, así como los conducidos por discapacitados con autorización y los de transporte de pasajeros.

¿Cómo saber si mi auto no circula?

Para saber cuando no circula tu carro puedes usar el portal de la Ciudad de México: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ en donde solo deberás ingresar el número de holograma y el último dígito de la placa.

Hoy No Circula Sabatino

El programa de Hoy No Circula no se aplica solo de lunes a viernes, también lo hace los fines de semana, particularmente los días sábados.

La aplicación de este programa es un tanto diferente al que se utiliza entre semana. Que un carro circule en sábado en el Valle de México depende de su holograma y de la terminación de su placa.

Los coches con holograma 1 y cuyo último número de la placa sea impar, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.

Mientras que los carros con holograma 1 y con el último dígito de la placa en par, no tendrán la oportunidad de circular el segundo y cuarto sábado del mes.

En tanto, los coches con holograma 2, así como foráneos, no tendrán la oportunidad de circular ningún sábado sin importar el color del engomado o terminación de la placa.

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