Las marchas y bloqueos no se detienen y este domingo las afectaciones se concentrarán en Paseo de la Reforma y la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.

Los bloqueos ya paralizaron algunos medios de transporte, entre ellos el Metrobús, así que toma precauciones y sal con anticipación rumbo a tu destino.

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Marcha Conexiones Climáticas

El colectivo Conexiones Climáticas realiza una marcha frente a la Diana Cazadora, que se ubica frente a avenida Paseo de la Reforma, No.21, alcaldía Cuauhtémoc, rumbo al Monumento a la Revolución, en exigencia de que las autoridades cancelen los permisos y se suspenda el financiamiento para la construcción de una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, en el norte de Sinaloa.

#PrecauciónVial | Marcha procedente de La Diana Cazadora arriba al Monumento a la Revolución, sin afectar vialidad. pic.twitter.com/0wj8qbhnGI — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 7, 2026

Marcha de Amigos del Refugio Franciscano

El grupo Amigos del Refugio Franciscano se manifestará en la estación del Metro Terminal Aérea de la Línea 5, rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”, para exigir la devolución de los perros y gatos retirados del albergue durante el operativo que se llevó a cabo en enero de 2026.

Bloqueos de la CNTE hoy domingo

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán bloqueos frente a la sede la sección IX de la CDMX, que se ubica en Belisario Domínguez No.32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, en demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa, además de mejores condiciones laborales.

CNTE en el Zócalo

Integrantes de la CNTE impiden el paso en avenida 5 de Mayo desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Simón Bolívar, por presencia de manifestantes. Peatones y conductores pueden tomar como alternativas:

Eje 1 Norte

Fray Servando Teresa de Mier

#PrecauciónVial | Permanece cerrada la circulación de Av. 5 de Mayo desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Simón Bolívar, por presencia de manifestantes. #AlternativaVial Eje 1 Norte y Fray Servando Teresa de Mier. pic.twitter.com/kqZs4t4iD2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 7, 2026

¿Qué estaciones del Metrobús están cerradas?

El Metrobús informa que por presencia de manifestantes en la Línea 4 el servicio es de la siguiente manera:

Con servicio: De San Pablo a San Lázaro

Sin servicio: De Buenavista a Pino Suárez

Ruta AICM terminales 1 y 2 llega a San Lázaro

⚠️AVISLO L4 Ruta Sur.



7⃣Seguimos informando, por presencia de movilizaciones sociales.

✅Servicio: San Pablo ↔️ San Lázaro.

❌Sin servicio: Buenavista a Pino Suárez.

Ruta AICM Terminales 1 y 2 llega a San Lázaro.

(Actualización 10:11 h.)

Consulta actualización del Estado de… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 7, 2026

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