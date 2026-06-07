¿Estudiaste para ser policía y ahora necesitas chamba? En el módulo de Coyoacán de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México se ofrece la vacante de Policía de Proximidad y no es necesaria la experiencia previa para poder solicitar el puesto, así que toma nota si te interesa.

Cada quincena la Secretaría de Trabajo publica las ofertas de empleo que hay en la CDMX con el objetivo de que los habitantes obtengan ingresos y mejoren su calidad del vida. En su más reciente boletín, la Universidad de la Policía de la Ciudad de México solicita un Policía de Proximidad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes pueden postularse a la vacante?

Para esta oferta de trabajo se necesita contar con el grado de licenciatura, sin embargo no se necesita experiencia previa, por lo que es ideal para quienes van saliendo de la carrea de policía. El sueldo es de 26 mil 571 pesos mensuales y el horario se acordará el día de la entrevista.

¿Qué hace un policía de proximidad?

Un policía de proximidad se transporta en bicicleta por las calles de la capital y se distribuyen en 409 módulos de vigilancia distribuidos en la 16 alcaldías para fortalecer la seguridad pública con el objetivo de que sean ellos el primer vínculo con la población en caso de emergencia.

El policía también puede moverse a pie sobre un cuadrante fijo, lo que le permite construir confianza con la población cercana y los problemas en cada área. Visita negocios, escuelas y domicilios para garantizar la seguridad de quienes habitan en la zona.

¿Cómo postularse a la vacante de Policía de Proximidad?

Si esta oferta de trabajó te puedes postular en forms.gle/84NFy43YqzP7Wjh37, donde deberás poner tus datos personas y especificar la vacante que quieres.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.