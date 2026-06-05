El maestro de la CNTE, Proceso Columbo, pierde totalmente la vista tras el proyectil de goma lanzado directamente a su rostro durante las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la Ley del ISSSTE de 2007.

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Según los diagnósticos médicos más recientes, se determinó que el profesor sí sufrió un daño irreparable, por lo que, Abundio Gonzalez —abogado y familiar de la víctima— aseguró que demandarán al gobierno mexicano para que responda por los hechos.

“Así nos paga el gobierno, ahora asumirá las consecuencias legales”, — escribió en una publicación en redes sociales acompañado de una foto con el maestro.

¿Qué le pasó al maestro de la CNTE?

Durante las manifestaciones de los maestros en la Ciudad de México (CDMX), quienes buscaban llegar al Zócalo capitalino, la policía antimotines implementó un operativo para contener el avance del contingente.

Tras el incidente, el pasado miércoles 3 de junio, el grupo de docentes activos y jubilados de la región Montaña exigieron el cese inmediato de los policías y mandos superiores que participaron y emitieron el operativo del lunes.

La mayor cantidad de víctimas de la manifestación pertenecen a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), quienes externaron que durante la acción policial se utilizó gas lacrimógeno y los proyectiles de goma.

Además de Proceso Columbo González, el maestro Octavio Guerrero Jerónimo también resultó herido.

Un profesor de la Ceteg resultó herido en el ojo izquierdo, luego de que un proyectil lo impactó pic.twitter.com/Bm22kdokCU — Fernando Merino (@FerMerinoN) June 1, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Proceso Columbo, maestro de la CNTE?

Proceso Columbo González González permanece internado en un hospital donde su estado de salud se reporta como grave. Aunque ya se confirmó que perdió la vista, se creía que sería en un solo ojo, pero los especialistas confirmaron que el daño alcanzó los dos globos oculares.

Para la demanda, se espera que vengan a la CDMX para reunirse con el personal del magisterio que le han dado seguimiento al caso.