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CNTE irrumpe en instalaciones de la SEP en CDMX

Integrantes de la CNTE irrumpieron en instalaciones de la SEP, ubicadas en avenida Universidad y causaron destrozos

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Por: Adriana Pacheco
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