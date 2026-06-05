Si estabas pensando en usar el Metrobús para tener un fin de semana familiar en la Ciudad de México (CDMX) te tenemos muy malas noticias, pues a través de las redes sociales oficiales de este medio de transporte, se anunció el cierre de hasta 12 estaciones de las líneas 1, 3, 4 y 7.

Fue a través de un anuncio emitido en X y demás plataformas, que el Metrobús capitalino señaló que los cierres de estaciones del sábado 6 de junio ocurrirán de las 07:00 a las 11:00 horas, esto por un evento deportivo, mientras que el domingo 7 los cierren serán de 05:00 a 09:00 horas.

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¿Cuáles son las estaciones del Metrobús CDMX que cerrarán este fin de semana?

Como bien se mencionó anteriormente serán un total de 12 estaciones del Metrobús CDMX las que estarán temporalmente fuera de servicio el día sábado 6 de junio, mientras que el domingo 7 del mismo mes únicamente serán 10 los paraderos afectados.

Estaciones fuera de servicio el sábado 6 de junio:

Línea 1: Reforma y Hamburgo

Línea 3: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas

Línea 4: Buenavista-Bellas Artes y Buenavista-Amajac

Línea 7: Hidalgo-El Ángel

Estaciones fuera de servicio el domingo 7 de junio:

Línea 3: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas

Línea 4: Buenavista-Bellas Artes y Buenavista-Amajac

Línea 7: Hidalgo-Campo Marte

🚦Tómalo en cuenta



Este sábado 6 y domingo 7 de junio, el servicio de Metrobús tendrá modificaciones:



👉 El sábado 6 de junio las líneas 1, 3, 4 y 7, de las 7:00 a las 11:00 horas, tendrán modificaciones por evento recreativo.



👉 El domingo 7 de junio las líneas 3 y 7 de las… pic.twitter.com/omlswSPXkn — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 5, 2026

Horarios en las estaciones del Metrobús el sábado 6 y domingo 7 de junio

De acuerdo con la información que emitió el Metrobús CDMX, los cierres de estaciones antes mencionadas se darán de manera parcial dependiendo el día. Estos horarios son los siguientes:

Horarios sábado 6 de junio:

Línea 1: Reforma y Hamburgo de 07:00 a 11:00 horas

Línea 3: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas de 07:00 a 11:00 horas

Línea 4: Buenavista-Bellas Artes y Buenavista-Amajac de 07:00 a 11:00 horas

Línea 7: Hidalgo-El Ángel de 07:00 a 11:00 horas

Horarios domingo 7 de junio:

Línea 3: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas de 05:00 a 09:00 horas

Línea 4: Buenavista-Bellas Artes y Buenavista-Amajac de 05:00 a 10:00 horas

Línea 7: Hidalgo-Campo Marte de 05:00 a 09:00 horas

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