Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) son espacios donde puedes realizar diversas actividades deportivas, artísticas o terminar tus estudios y ya abrieron la convocatoria para SECTEI, así que si quieres inscribirte, aquí te decimos cómo hacerlo paso a paso.

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Convocatoria para terminar el bachillerato en PILARES

A través de redes sociales, PILARES publicó la convocatoria para el registro a la opción educativa “Sistema de Acreditación del Bachillerato para Evaluaciones Parciales SABER-SECTEI 2026” para que quienes estén interesados inicien o retomen sus estudios con apoyo personalizado de docentes en las Ciberescuelas.

Requisitos y registro para concluir el bachillerato

Para poder inscribirte a SABER SECTEI 2026 es fundamental contar con los siguientes documentos en formato digital en formato PDF a color, archivos por separado en tamaño máximo de 2,045kb, legibles y sin alteraciones o anotaciones:

Certificado de secundaria

Validación del certificado de secundaria

Clave Única de Registro de Población (CURP) con vigencia máxima de un mes

Identificación oficial (INE, Pasaporte, Tarjeta de Residencia Temporal)

Comprobante de domicilio de la CDMX no mayor a tres meses

Acta de nacimiento

Hay alrededor de 20 mil espacios y el registro estará disponible hasta el 29 de mayo de 2026 y es en línea y gratis. Los interesados tendrán que capturar todos los datos requeridos en el siguiente enlace.

Deberán adjuntar los documentos y aceptar los términos y condiciones, el reglamento, aviso de privacidad y recibir notificaciones al correo electrónico. Quienes completen su solicitud tendrán un folio para dar seguimiento. Es indispensable conservarlo pues es indispensable para el ingreso.

¡Tu meta es nuestra misión! 🎓💻

En #PILARES te acompañamos a iniciar o retomar tus estudios con #SABERSECTEI. 📕👩🏻‍🎓👨🏽‍🎓

✅ Registro abierto.

✅ Apoyo personalizado de docentes en Ciberescuelas.

¡Aprender en comunidad es más fácil! 😎⚡️

Hazlo aquí:

🔗 https://t.co/VhFJ565aXD pic.twitter.com/lwpq0UhP48 — PILARES CDMX (@CdmxPilares) May 11, 2026

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