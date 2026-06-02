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¡Smog en CDMX! Calidad del aire hoy y probabilidad de Doble Hoy No Circula

En la CDMX se mantiene un constante monitoreo de la calidad del aire para que en caso de que los índices aumenten se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La contaminación ambiental es un problema que afecta muchas ciudades del mundo y en la CDMX es Sistema de Monitoreo Atmosférico se encarga de verificar que la calidad del aire no sea mala y los índices no aumenten y en caso de que sea así se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

De acuerdo con el reporte, este martes, la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado debido a que hay partículas contaminantes PM2.5. Además, se recomienda a la población utilizar protección UV.

Las partículas PM2.5 se encentran en el aire y pueden ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo y causan asma, irritación y tos. En casos más graves puede provocar afecciones cardiovasculares especialmente en niños y adultos mayores.

En el caso de los rayos ultravioleta, estos son necesarios para producir vitamina D, pero la exposición excesiva tiene consecuencias negativas pues puede provocar cáncer, quemaduras solares, fotoalergias y reacciones fototóxicas.

Para proteger tu salud se recomienda monitorear la calidad del aire y utilizar mascarillas certificadas para filtrar partículas finas.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula?

Debido a que los índices de partículas contaminantes no superan los 150 puntos, no se tienen previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula, sin embargo se recomienda estar pendiente de los avisos de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

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