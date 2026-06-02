La contaminación ambiental es un problema que afecta muchas ciudades del mundo y en la CDMX es Sistema de Monitoreo Atmosférico se encarga de verificar que la calidad del aire no sea mala y los índices no aumenten y en caso de que sea así se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

De acuerdo con el reporte, este martes, la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado debido a que hay partículas contaminantes PM2.5. Además, se recomienda a la población utilizar protección UV.

Las partículas PM2.5 se encentran en el aire y pueden ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo y causan asma, irritación y tos. En casos más graves puede provocar afecciones cardiovasculares especialmente en niños y adultos mayores.

En el caso de los rayos ultravioleta, estos son necesarios para producir vitamina D, pero la exposición excesiva tiene consecuencias negativas pues puede provocar cáncer, quemaduras solares, fotoalergias y reacciones fototóxicas.

Para proteger tu salud se recomienda monitorear la calidad del aire y utilizar mascarillas certificadas para filtrar partículas finas.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula?

Debido a que los índices de partículas contaminantes no superan los 150 puntos, no se tienen previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula, sin embargo se recomienda estar pendiente de los avisos de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

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