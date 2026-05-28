La lluvia duró durante toda la noche y durante las primeras horas de hoy jueves 28 de mayo, es por eso que se presentan algunos retrasos en la circulación de los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX): Metro y Metrobús.

De acuerdo a reportes de las autoridades y de usuarios, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presenta retrasos que van desde los 10 hasta los 20 minutos, por lo que piden paciencia a aquellos que se transportan por este medio.

En tanto, el Metrobús, como ha sido en las últimas dos semanas, presenta rutas con desvío (debido a plantones en el centro de la capital), así como estaciones cerradas por obras de mantenimiento.

#MetroAlMomento:

Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay servicio de ascenso ni descenso.



Asímismo, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 continúa cerrada,… pic.twitter.com/gqJCFrOwbN — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 28, 2026

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¿Cómo va el Metro CDMX hoy jueves?

Si tu día inicia con transportarte en el Metro CDMX, entonces toma en cuenta que estos son los tiempos de espera:

Retrasos de 10 minutos en la línea 3 , especialmente en dirección Indios Verdes

, especialmente en dirección Indios Verdes Retrasos de 15 minutos en la línea 4

Retrasos de 10 minutos en la línea 5

Retrasos de 10 minutos en la línea 7 , especialmente en dirección El Rosario

, especialmente en dirección El Rosario Retrasos de 15 a 20 minutos en la línea 8 ; agilizan circulación de los trenes desde las terminales

; agilizan circulación de los trenes desde las terminales Retrasos de 10 minutos en la línea A

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy el jueves 28 de mayo?

De acuerdo a las autoridades del STC Metro CDMX siguen cerradas las siguientes estaciones de la Línea 2, la primera es por evento en la Plaza de la Constitución, mientras que el resto son por obras de mantenimiento en toda la ruta:

Zócalo

San Antonio Abad

Portales

Nativitas

Así avanza el Metrobús CDMX hoy

En cambio, si tu ruta es por el Metrobús CDMX, entonces toma en cuenta que hay cambio en los recorridos, así como cierre de estaciones:

Línea 1

Sin servicio en la estación Perisur, dirección El Caminero

Línea 4 Ruta Norte

Se restableció el servicio completo en toda la ruta

Línea 4 Ruta Sur

Servicio con desvío por México Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento

por México Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento Sin servicio de Plaza de la República a Vocacional 5

Las autoridades recomiendan salir con tiempo para evitar retrasos, ante los cambios en la circulación de los transportes.

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