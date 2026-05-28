En la CDMX se mantiene un monitoreo constante de la calidad del aire debido a que circulan muchos autos diariamente y con las altas temperaturas los índices de partículas contaminantes aumentan, hoy se detectan PM2.5.

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Calidad del aire en CDMX hoy

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico este jueves la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado pero hay presencia de partículas contaminantes que pueden causar daños a la salud.

El ozono es uno de los contaminantes más comunes entre marzo y junio y tiene importantes efectos en la salud. Es una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno y las máximas concentraciones se presentan por la radiación solar que favorece su formación y poca ventilación que acumula el contaminante en la ciudad.

Al ingresar al cuerpo, el ozono puede provocar dolor de cabeza, irritación de nariz, garganta y ojos; tos, dificultad para respirar y mas susceptibilidad a infecciones respiratorias.

¿Qué probabilidades hay de que se active el Doble Hoy No Circula?

Es importante considerar que la Fase 1 de Contingencia Ambiental se activa cuando los niveles de contaminación superan los 150 puntos en el Índice de Calidad del Aire y las condiciones meteorológicas estancan los contaminantes.

Para que esto ocurra el ozono debe registrar 150 partes por billón y las partículas PM10 y PM2.5 rebasen los 150 puntos.

Hasta ahora no se tiene previsto que se active el Doble Hoy No Circula, sin embargo, se recomienda mantenerse atento a los avisos de las autoridades.

¿Cómo se puede disminuir la contaminación ambiental?

Las autoridades recomiendan utilizar el transporte público preferentemente. En caso de usar auto, puedes compartirlo con amigos o vecinos. Además, siempre debes darle mantenimiento a tu vehículo y procura cargar gasolina por las noches.

Al momento de cocinar se recomienda mantener tapadas las ollas y cazuelas. También es importante separar la basura como corresponde y reciclar.

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