El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) dio a conocer en qué alcaldías de CDMX se llevarán a cabo marchas, bloqueos y manifestaciones hoy para que los automovilistas tomen previsiones ya que habrá cortes a la circulación.
Marcha en la alcaldía Cuauhtémoc
El gremio de boleteros de la Lotería Nacional realizará una marcha a las 11:00 horas de Av. Paseo de la Reforma No. 1, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc con destino a Palacio Nacional.
Calles cerradas por bloqueos
De acuerdo con la información de las autoridades estas son las calles y horarios en los que habrá afectaciones:
Calz. del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán y en Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas.
Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa a las 09:20 horas.
Av. Ricardo Flores Magón No. 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:30 horas.
Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo; en Havre No. 15, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Constituyentes No. 1001, colonia Belén de las Flores Reacomodo, alcaldía Álvaro Obregón a las 10:00 horas.
Av. José María Pino Suárez y Av. José María Izazaga, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa a las 11:00 horas.
Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.
Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán a las 13:00 horas.
Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 14:00 horas.
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán a las 14:30 horas.
Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 16:00 horas.
Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez a las 17:30 horas.
