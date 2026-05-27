Hoy se llevarán a cabo bloqueos y movilizaciones sociales en algunas alcaldías de la CDMX, así que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones ya que habrá cierres viales que provocarán tráfico.

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Marchas provocan cierres en CDMX

De acuerdo con la información proporcionada en la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este miércoles se llevarán a cabo dos marchas:

El Consejo Universitario Octava Legislatura de la Universidad Autónoma de la CDMX se manifestarán a las 10:00 horas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Centro Histórico ubicada en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 92 y 99, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo a la Secretaría de Educación Pública en República de Argentina No. 28, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Asamblea General de Trabajadores se reunirán a las 16:00 horas en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo al Zócalo Capitalino.

Calles de CDMX cerradas hoy

También habrá cortes a la circulación en:

A las 09:30 horas

Frente por la vivienda joven se manifestará en Conferencia Interamericana de Seguridad Social en San Ramón y Av. Río Chico, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras.

colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras. Colectivos ambientales en Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Félix Cuevas No. 6, colonia Tlacoquemecatl del Valle, alcaldía Benito Juárez.

A las 09:45 en Fiscalía General de la República en Doctor Lucio No. 135, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 10:00 horas

Suprema Corte de Justicia de la Nación en Av. José María Pino Suárez No. 2 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” en Serapio Rendón No. 57, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 11:00 horas habrá una movilización en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

A las 13:00 horas

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco en Calz. del Hueso No. 1100 , colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.

, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán. Foro “José Revueltas” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Interior, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

A las 14:00 horas se manifestarán en Instalaciones de Canal Once Prolongación Manuel Carpio No. 475, colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

También habrá manifestación a las 14:30 horas en Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco en Av. San Pablo Xalpa No. 180, colonia San Martin Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco.

A las 16:00 horas

Suprema Corte de Justicia de la Nación en Av. José María Pino Suárez No. 2 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Embajada de Israel en Sierra Madre No. 215, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

A las 18:00 horas

Mercado Hidalgo Anexo en Dr. Balmis No. 472 , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Estadio Banorte (Bajo puente) en Calz. de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

A las 19:00 horas habrá una manifestación en Espacio Nativo Hacienda Covarrubias Gobernador José Guadalupe Covarrubias No. 57, colonia San Miguel Chapultepec 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

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