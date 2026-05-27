Si vas tarde, ten paciencia porque el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) presenta retrasos, estaciones cerradas y desvíos hoy miércoles 27 de mayo.

De acuerdo a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se registra alta afluencia en las líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12 y A, por lo que envían trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda.

En tanto, en el Metrobús de la CDMX se presentan desvíos por zonas de alta afluencia (como es el centro de la capital), así como estaciones cerradas por mantenimiento de estaciones.

#MetroAlMomento:

Se realizan maniobras de dosificación y encauzamiento de personas usuarias en estaciones y terminales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12 y A. Personal del Sistema brinda apoyo para agilizar la circulación así como el ascenso y descenso. Se envían trenes vacíos a las… pic.twitter.com/VP9HzOlNTh — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 27, 2026

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¿Cómo va el Metro CDMX hoy miércoles 27 de mayo?

Los retrasos del Metro CDMX de este miércoles van de 10 a 20 minutos esta mañana:

Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 2 ; agilizan la salida de trenes desde las terminales

; agilizan la salida de trenes desde las terminales Retrasos de 10 minutos en la línea 3 ; agilizan la circulación de los trenes y no se presentan averías, según las autoridades

; agilizan la circulación de los trenes y no se presentan averías, según las autoridades Retrasos de 15 minutos en la línea 5 ; agilizan la salida y llegada de trenes desde las terminales

; agilizan la salida y llegada de trenes desde las terminales Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 6 ; se agiliza la circulación

; se agiliza la circulación Retrasos de 10 minutos en la línea 7 ; agilizan la circulación en todo el circuito

; agilizan la circulación en todo el circuito Retrasos de 10 minutos en la línea 9 ; agilizan la circulación de trenes

; agilizan la circulación de trenes Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea B

¿Cuáles son las estaciones cerradas del Metro CDMX hoy?

Las autoridades recuerdan que las estaciones de la Línea 2 que se encuentran cerradas son:

Zócalo (por evento en la Plaza de la Constitución)

(por evento en la Plaza de la Constitución) San Antonio Abad

Portales

Nativitas

Así avanza el Metrobús CDMX hoy 27 de mayo

Mientras tanto, el Metrobús CDMX presenta cambios en rutas importantes este miércoles:

Línea 1

Sin servicio en la estación Perisur, en dirección El Caminero

Línea 4 Ruta Sur

Servicio con desvío por México-Tenochtitlán-Balderas y Ayuntamiento

Sin servicio de Plaza de la República a Vocacional 5

Ahora que sabes cómo va el Metro y Metrobús CDMX, puedes salir con tiempo para no llegar tarde a tus compromisos.

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