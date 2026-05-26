Lamentablemente el acoso laboral o Mobbing es una de las prácticas más recurrentes en grandes corporativos, empresas y negocios en la Ciudad de México (CDMX) y otras entidades, motivo por el cual la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital del país emitió un listado con las formas más fáciles de identificarlo.

De acuerdo con las mismas autoridades de la capital del país, el Mobbing es un patrón que se va repitiendo sistemáticamente por un jefe, compañero de trabajo o persona con la que convives diariamente en las instalaciones laborales.

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¿Cómo identificar el acoso laboral?

A través de un comunicado emitido vía redes sociales, la FGJ de la CDMX, también señaló que el acoso laboral se puede producir entre compañeros del mismo nivel jerárquico, entre jefes con uno de sus trabajadores, así como “subordinados” contra superiores.

Las autoridades señalan que las formas más fáciles de identificar la práctica del Mobbing son:

Tus compañeros o jefes se muestran agresivos de manera activa y pasiva

Te amedrentan, te opacan e intimidan

Te consumen emocionalmente e intelectualmente

Se produce un hostigamiento sistemático

La violencia laboral es una forma de abuso de poder cuya finalidad es excluir, aislar o someter. Esta violencia daña la autoestima, la salud, la integridad física y psicológica, la libertad y seguridad de la víctima. #Denuncia #NoteCalles pic.twitter.com/UCNHbth1EU — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) May 27, 2026

Multas y sanciones por ejercer acoso laboral en la CDMX

Como bien se mencionó anteriormente, el acoso laboral o Mobbing puede ser motivo de sanción y en casos muy graves, de cárcel. Sin embargo para conocer más a fondo de las consecuencias que se puede tener en la CDMX por realizar estas prácticas, se tiene que tomar en consideración la falta cometida.

Las sanciones que pueden aplicar por estos casos son:

Multas de entre 250 y 5 mil UMAS según la gravedad (hostigamiento, acoso sexual, discriminación)

Cárcel en casos concretos (abuso sexual)

Despido inmediato del agresor

Demandas laborales

Sanciones administrativas

¿En dónde denunciar casos de Mobbing o acoso laboral?

Vale la pena mencionar que el acoso laboral se puede denunciar directamente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

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