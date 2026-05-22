Difunden video del momento en que colapso barda sobre camión de transporte público en el Centro de CDMX

Luego de que se registrara el colapso de una barda en calles del centro de la CDMX, fue difundido el video del accidente en el que se observa el instante en que el muro cae sobre una unidad del transporte público.

Una racha de viento provocó el colapso de la barda de aproximadamente 15 metros de largo por 5 metros de alto, en la calle Allende número 74, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

El incidente dejó un saldo de ocho personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales para la valoración de sus heridas. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

En las imágenes además del colapso sobre el camión se observa que había gente en las calles antes de que los ladrillos y el concreto cayeran en la zona.

⚠️ Así fue el momento en que se cayó una barda en la calle Allende, en el Centro Histórico de la CDMX. El derrumbe alcanzó a una unidad de transporte público que pasaba por el lugar



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Activan protocolos ante el desplome de una barda en el centro de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activaron los protocolos de atención y respuesta para salvaguardar a los vecinos de la zona.

Equipos de emergencia del Gobierno capitalino acudieron al sitio para brindar atención médica y realizar labores de mitigación de riesgos.

El gobierno dijo que tres de los lesionados requirieron traslado hospitalario: dos trabajadores fueron llevados a un hospital privado y un menor de edad que viajaba al interior del microbús fue trasladado al Hospital Primero de Octubre del ISSSTE a solicitud de su madre.

Hasta la noche se mantiene presencia en el lugar de bomberos y personal que realizan labores de revisión estructural y atención a la emergencia.

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