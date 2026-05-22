Durante la tarde de este viernes 22 de mayo, se reportó una importante riña al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón en Sonora, lo cual provocó que se activaran los protocolos de seguridad y contención por parte de autoridades federales, estatales y municipales.

Información que se ha dado a conocer hasta el momento, señala que en medio de la riña se dio un intento de motín por parte de varios de los internos, hecho que derivó en la muerte de dos personas, así como en la lesión de otros cuatro sujetos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó en el Cereso de Ciudad Obregón, Sonora?

De acuerdo con la información dada a conocer por la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), una vez que se generó la riña al interior del Cereso de Ciudad Obregón en Sonora, elementos de los tres niveles activaron los protocolos correspondientes para controlar la situación.

Se informó que en medio de la riña entre algunos de los internos, elementos estatales y federales ingresaron al Cereso para contener la situación y restablecer el orden, lo cual derivó en la lesión de varias personas que estuvieron involucradas en los actos de violencia.

Vale la pena mencionar que decenas de familiares de los internos en el Cereso de Ciudad Obregón, comenzaron a reunirse en las inmediaciones del recinto penitenciario para solicitar información sobre sus seres queridos.

Los familiares exigieron poder ingresar para ver a sus familiares, además de que pidieron información oficial clara y concisa, esto debido a las versiones que fueron manejadas en diferentes plataformas de las redes sociales.

Confirman dos muertos y varios heridos tras riña

En un inicio se había reportado una persona sin vida y cinco heridos tras la riña, sin embargo, tras un par de horas se confirmó el deceso de un sujeto más, esto tras el enfrentamiento que se generó en el Cereso de Ciudad Obregón.

Se señaló que dentro del recinto, se escucharon detonaciones de armas de fuego por lo cual se llevaron a cabo los protocolos correspondientes.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.