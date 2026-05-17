¿Vas a salir este día? El Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) informó que hoy domingo 17 de mayo tendrá modificación en tres de sus siete líneas.
De acuerdo a las autoridades, el cambio en las rutas habituales será por un evento deportivo; sin embargo, pidieron a los usuarios estar al pendiente, ya que todo estará sujeto a las condiciones viales.
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¿Cómo avanzará el Metrobús CDMX hoy 17 de mayo?
Conoce cómo avanza el Metrobús hoy:
Línea 1
- Sin servicio de Reforma a Hamburgo de las 06:00 a las 09:00 horas (tiempo del centro del país)
- En servicio de Indios Verdes a Plaza de República y de Insurgentes a El Caminero
Línea 4
- Ruta Norte sin afectaciones
- Ruta Sur sin servicio: Plaza de la República, Amajac, Defensoría Pública y Vocacional 5 de 05:00 a 10:00 horas
- Servicio con desvío de Buenavista a San Lázaro
Línea 7
- Sin servicio de Glorieta Violeta a Campo Marte de 05:00 a 09:00 horas
- Servicio de Indios Verdes u Hospital Infantil La Villa a Hidalgo
Así avanza el Metro CDMX hoy domingo
Si, en cambio, utilizarás el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX este domingo, entonces toma en cuenta que así avanza:
- Retrasos de 10 minutos en la línea 2
- Retrasos de 10 minutos en la línea 8
- Línea A con retrasos tras frenar el avance del Metro debido a que rescataron a un perrito de las vías
Además, la línea 2 opera en dos circuitos: de Taxqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez, ya que permanecen cerradas las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Viaducto, Portales y Nativitas, por lo que hay servicio de RTP de Xola a Pino Suárez en ambos sentidos.
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