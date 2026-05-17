¿Vas a salir este día? El Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) informó que hoy domingo 17 de mayo tendrá modificación en tres de sus siete líneas.

De acuerdo a las autoridades, el cambio en las rutas habituales será por un evento deportivo; sin embargo, pidieron a los usuarios estar al pendiente, ya que todo estará sujeto a las condiciones viales.

🚨 Tómalo en cuenta 🚨



Por evento deportivo, este domingo 17 de mayo el servicio de las Líneas 1, 4 y 7 tendrá modificaciones.



Consulta el Estado de Servicio 👀 en tiempo real en https://t.co/3EhLMMAToJ pic.twitter.com/F7MnGHwh1S — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) May 15, 2026

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¿Cómo avanzará el Metrobús CDMX hoy 17 de mayo?

Conoce cómo avanza el Metrobús hoy:

Línea 1

Sin servicio de Reforma a Hamburgo de las 06:00 a las 09:00 horas (tiempo del centro del país)

(tiempo del centro del país) En servicio de Indios Verdes a Plaza de República y de Insurgentes a El Caminero

Línea 4

Ruta Norte sin afectaciones

Ruta Sur sin servicio : Plaza de la República, Amajac, Defensoría Pública y Vocacional 5 de 05:00 a 10:00 horas

: y Servicio con desvío de Buenavista a San Lázaro

Línea 7

Sin servicio de Glorieta Violeta a Campo Marte de 05:00 a 09:00 horas

Servicio de Indios Verdes u Hospital Infantil La Villa a Hidalgo

Así avanza el Metro CDMX hoy domingo

Si, en cambio, utilizarás el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX este domingo, entonces toma en cuenta que así avanza:

Retrasos de 10 minutos en la línea 2

Retrasos de 10 minutos en la línea 8

Línea A con retrasos tras frenar el avance del Metro debido a que rescataron a un perrito de las vías

Buen día, se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea A, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 17, 2026

Además, la línea 2 opera en dos circuitos: de Taxqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez, ya que permanecen cerradas las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Viaducto, Portales y Nativitas, por lo que hay servicio de RTP de Xola a Pino Suárez en ambos sentidos.

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