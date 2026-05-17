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Bloqueos y accidentes en carreteras no se detienen hoy domingo 17 de mayo
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Metrobús CDMX modifica rutas y servicio hoy domingo 17 de mayo

Este domingo 17 de mayo, Metrobús y Metro CDMX tendrán cambios y retrasos por evento deportivo; revisa las modificaciones.

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Vas a salir este día? El Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) informó que hoy domingo 17 de mayo tendrá modificación en tres de sus siete líneas.

De acuerdo a las autoridades, el cambio en las rutas habituales será por un evento deportivo; sin embargo, pidieron a los usuarios estar al pendiente, ya que todo estará sujeto a las condiciones viales.

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¿Cómo avanzará el Metrobús CDMX hoy 17 de mayo?

Conoce cómo avanza el Metrobús hoy:

Línea 1

  • Sin servicio de Reforma a Hamburgo de las 06:00 a las 09:00 horas (tiempo del centro del país)
  • En servicio de Indios Verdes a Plaza de República y de Insurgentes a El Caminero

Línea 4

  • Ruta Norte sin afectaciones
  • Ruta Sur sin servicio: Plaza de la República, Amajac, Defensoría Pública y Vocacional 5 de 05:00 a 10:00 horas
  • Servicio con desvío de Buenavista a San Lázaro

Línea 7

  • Sin servicio de Glorieta Violeta a Campo Marte de 05:00 a 09:00 horas
  • Servicio de Indios Verdes u Hospital Infantil La Villa a Hidalgo

Así avanza el Metro CDMX hoy domingo

Si, en cambio, utilizarás el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX este domingo, entonces toma en cuenta que así avanza:

  • Retrasos de 10 minutos en la línea 2
  • Retrasos de 10 minutos en la línea 8
  • Línea A con retrasos tras frenar el avance del Metro debido a que rescataron a un perrito de las vías

Además, la línea 2 opera en dos circuitos: de Taxqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez, ya que permanecen cerradas las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Viaducto, Portales y Nativitas, por lo que hay servicio de RTP de Xola a Pino Suárez en ambos sentidos.

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