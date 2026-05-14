Megafuga deja sin agua a vecinos de Iztapalapa; “la solución” de la alcaldía son garrafones

La megafuga en Iztapalapa dejó sin agua a decenas de familias, escuelas y comercios en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, luego de la ruptura de una tubería de gran tamaño registrada este miércoles 14 de mayo.

Mientras continúan los trabajos de reparación, la alcaldía Iztapalapa implementó como medida emergente la entrega de garrafones para abastecer a los vecinos afectados, pues las labores podrían extenderse hasta por 36 horas.

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Megafuga de agua en Iztapalapa afecta escuelas, negocios y casas

Las fugas de agua en la CDMX se están volviendo cada vez más recurrentes; sin embargo, en la megafuga en la intersección de las calles 5 de Mayo y Axayácatl, colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, sigue generando alarma por la fuerte pérdida de agua y las afectación a los vecinos de la zona.

¡Miles de litros desperdiciados! 🚰⚠️ Se registra una mega fuga de agua en calles de la colonia Los Reyes Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa). El agua se extiende por cerca de 500 metros, mientras personal del Sistema de Aguas trabaja en la reparación



📹:… pic.twitter.com/v892QYA2aw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 13, 2026

Los vecinos denunciaron que desde las primeras horas comenzaron a resentir la falta de agua potable en sus viviendas. La fuga afectó viviendas, escuelas y pequeños negocios a 10 calles a la redonda.

En videos compartidos en redes sociales se observa cómo el agua salió con fuerza desde la tubería dañada, inundando parte de la vialidad y generando preocupación entre automovilistas y peatones.

La situación ocurre en medio de una temporada de altas temperaturas en la Ciudad de México, donde distintas alcaldías ya enfrentan problemas de abastecimiento y cortes temporales de agua.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que personal de mantenimiento trabaja en la reparación de la infraestructura hidráulica para restablecer el servicio lo antes posible. Sin embargo, reconocieron que las afectaciones podrían prolongarse durante varias horas.

Autoridades solucionan la falta de agua entregando garrafones

Como parte de las medidas emergentes, brigadas comenzaron a repartir garrafones entre familias afectadas por la megafuga. La acción provocó opiniones divididas entre vecinos, quienes señalaron que el apoyo resulta insuficiente ante la magnitud del problema.

Algunos habitantes pidieron el envío de pipas de agua y una solución definitiva para evitar nuevas fugas en la red hidráulica de la zona, pues aseguran que este tipo de incidentes se han vuelto frecuentes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántas viviendas resultaron afectadas directamente por la suspensión del suministro de agua potable. Tampoco se ha dado a conocer si habrá apoyo adicional para escuelas o comercios perjudicados.

Se espera que en las próximas horas continúen los trabajos de reparación y se actualice la información sobre el restablecimiento total del servicio de agua en Iztapalapa.

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