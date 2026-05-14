Con la intención de reducir riesgos y afectaciones durante esta temporada de lluvias, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que gran parte de las obras hidráulicas que buscan evitar inundaciones al oriente de la CDMX y el Estado de México serán concluidas este viernes 15 de mayo, después que ya se registraron afectaciones en la región por las lluvias de esta semana.

El titular de Conagua adelantó que los trabajos se concentran en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX, además de los municipios de Chalco y Los Reyes La Paz, en el Estado de México, que constantemente son de las zonas más afectadas por las lluvias.

La intención es que estas obras entren en funcionamiento desde mañana, 15 de mayo, fecha en que oficialmente comienza la temporada de lluvias 2026.

De acuerdo con autoridades, el Colector Teotongo ya entró en funcionamiento, además que 44 equipos de bombeo respondieron de manera adecuada, lo que permitió desalojar con rapidez el agua acumulada en distintas zonas de la CDMX durante las lluvias registradas en esta semana.

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Prevén impacto positivo de nueva infraestructura

El director general de Conagua reconoció que aunque los fenómenos meteorológicos son difíciles de predecir, la nueva infraestructura permitirá disminuir el riesgo de inundaciones, además que también servirá para disminuir el tiempo en que el agua permanece en las calles.

Estas obras canalizarán el agua hacia dos destinos principales: la Laguna Reguladora El Salado y la Laguna de Churubusco, que funcionarán como vasos reguladores.

Las obras para evitar inundaciones en oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México

Estas son algunas de las obras que Conagua realiza para reducir el impacto de las lluvias en el oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México:

Ampliación de capacidad de la laguna El Salado , que pasará de 300 mil a 400 mil metros cúbicos de agua . Recibe agua de Nezahualcóyotl e Iztapalapa .

de capacidad de la laguna , que pasará de 300 mil a 400 mil metros cúbicos de . Recibe agua de e . Colector Teotongo ahora recibirá 4 mil litros de agua por segundo. Recibe agua de las zonas altas de Iztapalapa .

ahora recibirá 4 mil litros de agua por segundo. Recibe agua de las zonas altas de . Ampliación de capacidad para el colector Los Pinos , que ahora será capaz de recibir 3 mil litros de agua por segundo. Se prevén beneficios a las inmediaciones de la Línea A del Metro (Pantitlán-La Paz) y al Hospital General La Paz .

, que ahora será capaz de recibir 3 mil litros de por segundo. Se prevén beneficios a las inmediaciones de la (Pantitlán-La Paz) y al . Ampliación de hasta 20 mil litros de recolección por segundo para el colector Carmelo Pérez .

. Cárcamo de bombeo Bordo de Xochiaca tendrá una capacidad de recibir 16 mil litros de agua por segundo, y se conectará con Laguna Churubusco .

tendrá una capacidad de recibir 16 mil litros de agua por segundo, y se conectará con . Ampliación de cauces para la Laguna Churubusco.

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