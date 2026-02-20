Calor en México se acelera y es más intenso que en el resto del planeta, alertan expertos de la UNAM

El cambio climático en México avanza con mayor intensidad que el promedio mundial. Investigadores del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) y del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM alertaron que el país ya registra un aumento cercano a 1.9 °C frente al periodo 1900-1930.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

De acuerdo con el comunicado de la UNAM, a nivel global, el incremento ronda entre 1.44 y 1.55 °C. La diferencia coloca a México en una posición vulnerable. Los datos provienen de mediciones nacionales e internacionales y muestran una aceleración clara desde 2012.

México se está calentando más rápido y más intensamente que el promedio del planeta

Los registros científicos confirman que el territorio nacional supera la media global. La tendencia no es percepción, es evidencia consolidada.

Este fenómeno implica mayor exposición a riesgos climáticos. Cada décima adicional incrementa impactos económicos y sociales.

¿Cómo y desde cuándo se aceleró el calentamiento en el país?

Desde 2012 la tasa casi se duplicó. Las proyecciones actuales estiman hasta 3.5 °C por siglo.

Si la tendencia continúa, México podría alcanzar 2.7 °C hacia 2040. Eso exige ajustes inmediatos en políticas públicas.

¿Por qué México se calienta más rápido?

Las emisiones de CO₂ por combustibles fósiles y deforestación explican la base del problema.

Se suman factores locales como el debilitamiento de bosques como sumideros y menor absorción oceánica de calor.

¿Qué consecuencias ya estamos viviendo o veremos pronto?

Olas de calor, sequías y lluvias extremas aumentan en frecuencia. El centro del país muestra un calentamiento acelerado.

También crece el estrés hídrico, la presión sobre cultivos y el riesgo sanitario.

¿Qué se puede hacer? Mitigación y adaptación

Expertos plantean dos frentes:



Reducir emisiones y frenar deforestación

Fortalecer infraestructura hídrica y sistemas de salud

Cada acción cuenta para limitar daños en economía, alimentos y ecosistemas.