Viernes de quincena y de la conmemoración del Día del Maestro. Aunque no se trata de un día de asueto oficial reconocido en la Ley Federal del Trabajo, sí es un día de descanso marcado en el calendario SEP y UNAM, por lo que el sector estudiantil no tendrá actividad, mientras el resto de labores continúa con normalidad. Con esto se espera una disminución de tránsito vehicular. Te explicamos cómo aplica el Hoy No Circula de este 15 de mayo.

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¿Qué automóviles no circulan hoy?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este viernes deberán permanecer estacionados los vehículos que tengan las siguientes características:

Engomado azul

Terminación de placas 9 o 0

Holograma 1 o 2

El programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México y las restricciones estarán vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

No respetar el programa puede derivar en multas de hasta 3 mil 519 pesos.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, viernes 15 de mayo

Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.

Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

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