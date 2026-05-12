La noche del lunes 11 de mayo, una tormenta azotó el Valle de México, provocando que el Río Hondo superara su nivel y se desbordara en la colonia El Conde y Pastores.

Este incidente dejó decenas de vehículos atrapados y la formación de un socavón en el Estado de México (Edomex). Las mayores afectaciones se los llevaron Naucalpan y Azcapotzalco, donde equipos de emergencia retiraron basura y obstrucciones del cauce.

Vecinos de la zona intentaron rescatar sus pertenencias de los hogares dañados, pero los prejuicios en la zona fueron bastantes.