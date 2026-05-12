La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por lluvias y granizadas en toda la Ciudad de México (CDMX), pues de acuerdo con los pronósticos del clima para la capital, se esperan intensas precipitaciones de hasta 29 mm hasta las 23:00 horas de este martes 12 de mayo.

A través de un comunicado oficial emitido vía redes sociales, se dio a conocer que todas las alcaldías de la CDMX se encuentran bajo esta alerta, esto en el horario que comprende las 14:00 hasta las 23:00 horas.

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Activan alerta por granizadas en la CDMX hoy 12 de mayo

De acuerdo con la alerta emitida por la SGIRPC, este martes 12 de mayo se espera la caída de granizo y lluvia entre 15 y 29 mm, lo cual podría provocar severos encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas principales, así como inundaciones de grandes tamaños en diferentes puntos.

Es por ello que la misma SGIRPC compartió los números 55 5683 2222 y el mismo 911, como las líneas directas para el reporte de emergencias en toda la capital del país, la cual se prevé tenga una jornada de lluvias igual de complicada como la que ocurrió el pasado lunes 11 de mayo.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 12/05/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/2hLuOUnFEi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 12, 2026

Recomendaciones por la alerta amarilla en CDMX

Más allá de anunciar los peligros asociados y la activación de la alerta amarilla por lluvia en las 16 alcaldías de la CDMX, las autoridades de Protección Civil también emitieron una serie de recomendaciones para evitar mayores afectaciones. Entre estas están las siguientes:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar

Cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso de agua

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Usar impermeable en caso de salir a calle

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