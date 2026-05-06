En la CDMX, los índices de contaminación son altos debido a que circulan muchos vehículos todos los días y cuando aumenta la temperatura también incrementa la probabilidad de que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y aquí te contamos cómo está la calidad del aire este miércoles 6 de mayo.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con la información de la Dirección de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es mala por partículas PM2.5 .

Los principales tipos y fuentes de partículas son:

PM2.5 son partículas finas originadas por quema de combustibles e incendios.

PM10 son partículas gruesas provenientes de polvo, polen, moho, cenizas volcánicas y caminos sin pavimentar.

Componentes que incluyen sulfatos, nitratos, amoniaco, cloruro sódico, carbón y metales.

Estos pueden provocar daños a la salud como asma, disminución de función pulmonar y bronquitis crónica, problemas cardiovasculares como infartos agudos de miocardio y arritmias.

¿Habrá Fase 1 de Contingencia Ambiental?

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha anunciado la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental y del Doble Hoy No Circula que aplicaría para autos con holograma 2, hologramas 1 con terminación de placa par/non (según se determine), y holograma 0/00 con engomado rojo (placas 3 y 4); sin embargo, si las condiciones empeoran existe la posibilidad de que se active, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta ante cualquier aviso.

Hoy No Circula miércoles

El programa Hoy No Circula aplica de forma normal este miércoles, así que les toca descansar a los vehículos:

Holograma 1 y 2

Engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Esta restricción aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Edomex de las 05:00 a las 22:00 horas. Quienes no lo respeten serán acreedores a una multa de entre 2 mil y 3 mil pesos.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este miércoles 6 de mayo en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/oILAtvoONj — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 6, 2026

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