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Calidad del Aire en CDMX hoy 6 de mayo y probabilidad de Fase 1 de Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula

Antes de que salgas de casa, conoce cuál es la calidad del aire en CDMX y las probabilidades de Fase 1 de Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX, los índices de contaminación son altos debido a que circulan muchos vehículos todos los días y cuando aumenta la temperatura también incrementa la probabilidad de que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y aquí te contamos cómo está la calidad del aire este miércoles 6 de mayo.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con la información de la Dirección de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es mala por partículas PM2.5 .

Los principales tipos y fuentes de partículas son:

  • PM2.5 son partículas finas originadas por quema de combustibles e incendios.
  • PM10 son partículas gruesas provenientes de polvo, polen, moho, cenizas volcánicas y caminos sin pavimentar.
  • Componentes que incluyen sulfatos, nitratos, amoniaco, cloruro sódico, carbón y metales.

Estos pueden provocar daños a la salud como asma, disminución de función pulmonar y bronquitis crónica, problemas cardiovasculares como infartos agudos de miocardio y arritmias.

¿Habrá Fase 1 de Contingencia Ambiental?

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha anunciado la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental y del Doble Hoy No Circula que aplicaría para autos con holograma 2, hologramas 1 con terminación de placa par/non (según se determine), y holograma 0/00 con engomado rojo (placas 3 y 4); sin embargo, si las condiciones empeoran existe la posibilidad de que se active, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta ante cualquier aviso.

Hoy No Circula miércoles

El programa Hoy No Circula aplica de forma normal este miércoles, así que les toca descansar a los vehículos:

  • Holograma 1 y 2
  • Engomado rojo
  • Terminación de placa 3 y 4

Esta restricción aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Edomex de las 05:00 a las 22:00 horas. Quienes no lo respeten serán acreedores a una multa de entre 2 mil y 3 mil pesos.

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