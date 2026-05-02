La contaminación en las grandes ciudades es muy común y en la CDMX hay un monitoreo constante para saber cuál es la Calidad del Aire y este sábado 2 de mayo es mala debido a que hay partículas contaminantes PM10 y PM2.5, aquí te explicamos qué significa y las probabilidades de que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

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¿Cómo esta la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala y el nivel de riesgo es alto. Las partículas PM10 son inhallables como el polvo y el polen y las PM 2.5 con partículas finas que provoca la combustión de motores diésel, emisiones de calefacción, incendios forestales y procesos industriales y son más peligrosas ya que pueden entrar a los pulmones y el torrente sanguíneo.

Por ello se recomienda reducir las actividades físicas al aire libre, especialmente para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, menores de 12 años y mujeres embarazadas.

¿Qué autos no circularían si se activara la contingencia ambiental?

En caso de que se activara la Fase 1 de Contingencia Ambiental se aplicaría el Doble Hoy No Circula y se restringiría la circulación de las 05:00 a las 22:00 horas de los hologramas 1 y 2 con terminación de placa par (0,2,4,6 y 8) y hologramas 0 y 00.

Hoy No Circula Sabatino del 2 de mayo

Este 2 de mayo es primer sábado del mes y los autos que tienen prohibido circular en la CDMX y Edomex de las 05:00 a las 22:00 horas son:

Holograma 1 terminación de placa en non

Todos los holograma 1

Placas foráneas

Los únicos que están exentos son los hologramas 0 y 00, los vehículos eléctricos y los híbridos.

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