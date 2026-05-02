Cortes viales por marcha y bloqueos en CDMX hoy

Este sábado se tienen previstos varios bloqueos y movilizaciones sociales, así que si tienes planes de salir te recomendamos tomar previsiones debido a que habrá cortes a la circulación en varias alcaldías.

Marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

A las 14:00 horas el Movimiento Cannábico Mexicano realizará una marcha de la Explanada de Palacio de Bellas Artes en Av. Juárez s/n, Col. Centro Historico, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Ángel de la Independencia en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

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Manifestaciones en CDMX hoy

El C5 dio a conocer las calles que tendrán afectaciones y los horarios en los que se realizarán bloqueos y son las siguientes:

11:30 horas en Mercado Turístico Magdalena Atlitic en Magdalena No. 528, colonia Magdalena Contreras, alcaldía Magdalena Contreras.

12:00 horas en Museo Panteón de San Fernando ubicado en San Fernando No. 17, colonia Centro Historico, alcaldía Cuauhtémoc y en Monumento a la Madre ubicado en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

14:00 horas en Glorieta de los Insurgentes (Lado Sur) Av. Insurgentes Sur y Oaxaca, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades recomiendan evitar estas zonas o buscar alternativas viales para evitar quedarse varado en el tráfico.

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Bloqueo