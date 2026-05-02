Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Rocha Moya solicita licencia como gobernador tras acusación de vínculos con el narcotráfico
/Ciudad/Nota

Cortes viales por marcha y bloqueos en CDMX hoy

Este sábado se tienen previstas varias movilizaciones sociales en diferentes alcaldías de la capital, por lo que te recomendamos tomar previsiones para evitar contratiempos.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Este sábado se tienen previstos varios bloqueos y movilizaciones sociales, así que si tienes planes de salir te recomendamos tomar previsiones debido a que habrá cortes a la circulación en varias alcaldías.

Marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

A las 14:00 horas el Movimiento Cannábico Mexicano realizará una marcha de la Explanada de Palacio de Bellas Artes en Av. Juárez s/n, Col. Centro Historico, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Ángel de la Independencia en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Manifestaciones en CDMX hoy

El C5 dio a conocer las calles que tendrán afectaciones y los horarios en los que se realizarán bloqueos y son las siguientes:

11:30 horas en Mercado Turístico Magdalena Atlitic en Magdalena No. 528, colonia Magdalena Contreras, alcaldía Magdalena Contreras.

12:00 horas en Museo Panteón de San Fernando ubicado en San Fernando No. 17, colonia Centro Historico, alcaldía Cuauhtémoc y en Monumento a la Madre ubicado en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

14:00 horas en Glorieta de los Insurgentes (Lado Sur) Av. Insurgentes Sur y Oaxaca, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades recomiendan evitar estas zonas o buscar alternativas viales para evitar quedarse varado en el tráfico.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Bloqueo

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO