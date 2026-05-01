La CDMX es una de las ciudades más grandes del mundo y diariamente circulan millones de automóviles, esto aumenta la contaminación y cuando es temporada de calor la situación se agrava y además de representar riesgos para la salud, las autoridades pueden activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y con ello el Doble Hoy No Circula.

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Calidad del Aire en CDMX y Edomex hoy

De acuerdo con el sitio web Calidad del Aire, este viernes 1 de mayo hay partículas contaminantes PM10 en la Zona Metropolitana del Valle de México lo que representa un riesgo alto para la salud.

Estas partículas están conformadas por la contaminación que producen los incendios forestales, la industria y automóviles, la ceniza de volcanes y pueden provocar daños en las vías respiratorias.

Si se activara la Fase 1 de Contingencia Ambiental estos son los autos que mañana sábado no circularían

Si la calidad del aire empeora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) tendría que activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y los autos que descansarían serían:

Holograma 1 y 2

Terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9

0 y 00 con engomados específicos

Foráneos

¿Habrá Fase 1 de Contingencia Ambiental?

Hasta el momento las autoridades no han activado la Fase 1 de Contingencia Ambiental; sin embargo debido a las altas partículas contaminantes existe la probabilidad de que se active.

Hoy No Circula este 1 de mayo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este viernes no pueden circular de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de CDMX y en los municipios del Edomex los autos:

Holograma 1 y 2

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

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