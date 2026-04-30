Si estabas planeando algo importante para este Día del Niño con tus seres queridos te recomendamos que leas toda esta nota, pues de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las restricciones por el Hoy No Circula se mantendrán en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) este 30 de abril.

De acuerdo con el calendario de circulación de la CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), el Hoy No Circula de este último jueves del mes aplica para los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, así como para aquellos con holograma 1 y 2.

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Multas por no respetar el Hoy No Circula

En caso de hacer caso omiso a las restricciones por el Hoy No Circula en la CDMX, es importante mencionar que las y los conductores se pueden hacer acreedores a una multa de entre 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos, esto según la gravedad de la infracción cometida.

Vale la pena aclarar que la policía de tránsito está facultada en remitir al corralón al vehículo infractor, lugar en el cual se deberá realizar el pago de la infracción cometida, esto de conformidad con el Reglamento de Tránsito.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

A pesar de las restricciones que pueden llegar a tener los vehículos con las características antes mencionadas, es importante mencionar que un sector de la población está exento al Hoy No Circula. Estos son los siguientes:

Autos eléctricos

Autos híbridos de cierta categoría

Autos con placas de persona con discapacidad

Autos con el holograma “Exento”

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Los municipios del Estado de México en los que aplica el Hoy No Circula este 30 de abril, son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

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