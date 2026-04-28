Es un día complicado para el transporte de la CDMX; conoce cómo va el avance del Metro y Metrobús

Es un día complicado para el transporte de la CDMX; conoce cómo va el avance del Metro y Metrobús | Metro CDMX | X

La Ciudad de México (CDMX) enfrenta una mañana complicada en el Metro y Metrobús este martes 28 de abril, luego de que varias estaciones presentar retrasos considerables.

De acuerdo a reportes ciudadanos e información oficial, en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) se tuvieron que retirar trenes en tres estaciones clave, lo que ha provocado avance lento. Autoridades aseguran que las líneas más afectas son la 3, 5, A y B.

Además, en el Metrobús también se presentan avance lento y las unidades pasan llenas, lo que causó molestia entre los usuarios.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 5, A y B. Lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.



La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales… pic.twitter.com/MWGDBcimmP — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 28, 2026

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Así avanza el Metro CDMX hoy martes 28 de abril

Si vas a tomar el Metro CDMX, conoce cómo avanzan las líneas y en cuáles debes tener paciencia:

Retrasos de 10 minutos en la Línea 1 y las estaciones comienzan a llenarse

y las estaciones comienzan a llenarse Retrasos de 15 a 20 minutos en la Línea 3 tras retirar un tren de las vías

tras de las vías Retrasos de 10 minutos en la Línea 5 , especialmente en las estaciones cercanas a Eduardo Molin a tras retirar un tren de las vías

, especialmente en las estaciones cercanas a Eduardo Molin de las vías Retrasos de 10 minutos en la Línea 7 ; autoridades aseguran que no hay averías en el camino

; autoridades aseguran que no hay averías en el camino Retrasos de 10 a 15 minutos en la Línea 9 y las estaciones comienzan a llenarse; autoridades aseguran que se agiliza la salida de trenes debido a que no hay averías

y las estaciones comienzan a llenarse; autoridades aseguran que se agiliza la salida de trenes debido a que Retrasos de 15 minutos en la Línea 12 y las estaciones comienzan a llenarse

y las estaciones comienzan a llenarse Retrasos de 10 minutos en la Línea A ; autoridades aseguran que se agiliza la circulación de los trenes tras retirar uno de las vías por revisión

; autoridades aseguran que se agiliza la circulación de los trenes tras Retrasos de 10 minutos en la Línea B; autoridades aseguran que se agiliza la circulación

Toma en cuenta que las estaciones San Antonio Abad (L2) y Auditorio (L7) siguen cerradas; además, en Tasqueña (L2) sólo funciona el andén de la dirección Cuatro Caminos.

Metrobús CDMX con retrasos este 28 de abril 2026

Aunque en otras ocasiones es una alternativa, los usuarios reportan retrasos esta mañana en las siguientes líneas del Metrobús CDMX:

Retrasos de 10 minutos en la Línea 1 , especialmente en dirección El Caminero

, especialmente en dirección El Caminero Retrasos de 10 minutos en la Línea 3 , especialmente en dirección Tenayuca

, especialmente en dirección Tenayuca Retrasos de 10 minutos en la Línea 7

Sal con tiempo y evita que los retrasos te causen llegar tarde a tus compromisos.

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