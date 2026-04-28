La Ciudad de México (CDMX) enfrenta una mañana complicada en el Metro y Metrobús este martes 28 de abril, luego de que varias estaciones presentar retrasos considerables.
De acuerdo a reportes ciudadanos e información oficial, en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) se tuvieron que retirar trenes en tres estaciones clave, lo que ha provocado avance lento. Autoridades aseguran que las líneas más afectas son la 3, 5, A y B.
Además, en el Metrobús también se presentan avance lento y las unidades pasan llenas, lo que causó molestia entre los usuarios.
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Así avanza el Metro CDMX hoy martes 28 de abril
Si vas a tomar el Metro CDMX, conoce cómo avanzan las líneas y en cuáles debes tener paciencia:
- Retrasos de 10 minutos en la Línea 1 y las estaciones comienzan a llenarse
- Retrasos de 15 a 20 minutos en la Línea 3 tras retirar un tren de las vías
- Retrasos de 10 minutos en la Línea 5, especialmente en las estaciones cercanas a Eduardo Molina tras retirar un tren de las vías
- Retrasos de 10 minutos en la Línea 7; autoridades aseguran que no hay averías en el camino
- Retrasos de 10 a 15 minutos en la Línea 9 y las estaciones comienzan a llenarse; autoridades aseguran que se agiliza la salida de trenes debido a que no hay averías
- Retrasos de 15 minutos en la Línea 12 y las estaciones comienzan a llenarse
- Retrasos de 10 minutos en la Línea A; autoridades aseguran que se agiliza la circulación de los trenes tras retirar uno de las vías por revisión
- Retrasos de 10 minutos en la Línea B; autoridades aseguran que se agiliza la circulación
Toma en cuenta que las estaciones San Antonio Abad (L2) y Auditorio (L7) siguen cerradas; además, en Tasqueña (L2) sólo funciona el andén de la dirección Cuatro Caminos.
Metrobús CDMX con retrasos este 28 de abril 2026
Aunque en otras ocasiones es una alternativa, los usuarios reportan retrasos esta mañana en las siguientes líneas del Metrobús CDMX:
- Retrasos de 10 minutos en la Línea 1, especialmente en dirección El Caminero
- Retrasos de 10 minutos en la Línea 3, especialmente en dirección Tenayuca
- Retrasos de 10 minutos en la Línea 7
Sal con tiempo y evita que los retrasos te causen llegar tarde a tus compromisos.
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