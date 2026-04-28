Conoce cómo operará el Metro y Metrobús durante el puente del 1º de mayo

Conoce cómo operará el Metro y Metrobús durante el puente del 1º de mayo | Metro CDMX | X

Está por iniciar el mes de mayo y habrá un nuevo puente antes del fin de semana, por lo que si vienes de visita a la Ciudad de México (CDMX) o te quedarás en la capital, te conviene conocer cómo operarán el Metro y Metrobús para que disfrutes del feriado.

Como cada año, será asueto por el Día del Trabajo y es por eso que en adn Noticias te presentamos todo lo que debes saber del transporte público capitalino para este fin de semana largo.

#TarjetaInformativa: El viernes 1 de mayo de 2026, la Red ofrecerá servicio con horario de día festivo, de 7:00 a 24:00 horas. pic.twitter.com/VrinpTmiK9 — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 27, 2026

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Horario del Metro CDMX para el viernes 1º de mayo

Por medio de un comunicado de prensa, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que tendrá un horario de operaciones de 07:00 a 00:00 horas, es decir, el especial de domingos y días festivos.

Además, durante este día estará vigente el programa “Tu bici viaja en Metro”, esto quiere decir que los usuarios podrán movilizarse en todas las líneas mientras llevan su bicicleta.

En tanto, el horario se restablece para el sábado 2 de mayo, donde el Metro CDMX comienza labores a las 06:00 y concluye a las 00:00 horas.

Te compartimos nuestro horario de servicio para este viernes 1 de mayo de 2026.



Consulta el Estado del Servicio en tiempo real en: https://t.co/3EhLMMAToJ pic.twitter.com/9zkr57YCvt — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) April 27, 2026

Horario del Metrobús CDMX durante el Día del Trabajo

En tanto, el Metrobús CDMX adelantó que trabajará con su horario de día festivo; sin embargo, no aplicará igual para todas las líneas de la red.

Las líneas 1, 2, 3, 4 (Rutas Norte y Sur), 5 y 6 operarán de 05:00 a 00:0 horas .

operarán de . Línea 7, de Campo Marte a Indios Verdes, operará de 05:00 a 01:00 horas del sábado 2 de mayo; no obstante, esto dependerá de las condiciones viales en las zonas por donde pasa la línea.

El horario para el sábado 2 de mayo será:

Líneas 3, 4 (Rutas Norte y Sur), 5 y 6 de 04:30 a las 00:00 horas

de Líneas 1, 2 y 7 de 04:30 a la 01:00 horas del domingo 3 de mayo

Así que ya lo sabes, si vienes de vacaciones a la capital del país o te toca quedarte en este fin de semana largo, así funcionarán los dos transporte públicos más utilizados durante el feriado por el Día del Trabajo.

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