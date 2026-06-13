La contaminación ambiental puede provocar severos daños a la salud y por ello en la CDMX se mantiene un constante monitoreo para conocer cómo está la calidad del aire y así tomar las medidas correspondientes como es la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

Según el reporte de este sábado, la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo es bajo, pero se detectaron partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5 que pueden provocar irritación en las vías respiratorias por lo que se recomienda utilizar cubrebocas y evitar realizar actividades físicas al aire libre.

Daños a la salud por la contaminación

Los contaminantes criterio son a los que se les ha establecido un límite máximo permisible de concentración en el aire para asegurar el bienestar de la población y son ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), las partículas en suspensión (PM10, PM2.5) y el plomo (Pb).

Estos se encuentran en el aire en forma de gas o partículas y dependiendo del tiempo y dosis de exposición pueden causar efectos irritantes en la salud humana.

¿Habrá Doble Hoy No Circula por la contaminación?

A pesar de que hay presencia de partículas contaminantes en la CDMX ni la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) ni la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula; sin embargo, se recomienda a la población mantenerse atento ante cualquier cambio.

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