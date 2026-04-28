Durante el fin de semana tuvimos la quinta activación de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México en lo que va del año; sin embargo, ésta se levantó y desde ayer el programa Hoy No Circula sigue con normalidad.
Ante esto, las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (CDMX) recuerdan que para este martes 28 de abril no circulan los automóviles con:
- Engomado rosa
- Placas 7 y 8
- Holograma 1 y 2
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Vehículos exentos del Hoy No Circula hoy 28 de abril 2026
En cambio, aquellos que sí pueden circular por el Valle de México son:
- Vehículos con hologramas 0 y 00
- Autos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Transporte público y taxis
- Unidades de emergencia
- Vehículos con Pase Turístico vigente
Horario en el que aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) marca que las medidas están vigentes desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo local).
Por lo que los autos que tengan restricciones y decidan circular este día, podrán ser acreedores multas de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de tres mil pesos.
¿Se puede activar nuevamente la Fase 1 de Contingencia Ambiental?
Durante la noche del lunes 27 de abril se presentaron lluvias y vientos en todas las alcaldías de la Ciudad de México, así como en algunos municipios del Edomex; no obstante, la ola de calor sigue y para la tarde de este martes se activó de la alerta amarilla por altas temperaturas, ya que se esperan entre 30 y 32º.
Estas condiciones son las comunes donde se activan la Fase 1 de Contingencia Ambiental, es por eso que se invita a la ciudadanía a estar al pendiente de la información oficial para evitar multas y un posible arrastre a corralón.
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