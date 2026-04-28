Conoce los automóviles que no circularán este martes | Antonio Huitzil | Azteca Noticias

Durante el fin de semana tuvimos la quinta activación de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México en lo que va del año; sin embargo, ésta se levantó y desde ayer el programa Hoy No Circula sigue con normalidad.

Ante esto, las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (CDMX) recuerdan que para este martes 28 de abril no circulan los automóviles con:

Engomado rosa

Placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 28 de abril en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/1WgSkd9Bu1 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 28, 2026

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Vehículos exentos del Hoy No Circula hoy 28 de abril 2026

En cambio, aquellos que sí pueden circular por el Valle de México son:

Vehículos con hologramas 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

Horario en el que aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) marca que las medidas están vigentes desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo local).

Por lo que los autos que tengan restricciones y decidan circular este día, podrán ser acreedores multas de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de tres mil pesos.

¿Se puede activar nuevamente la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

Durante la noche del lunes 27 de abril se presentaron lluvias y vientos en todas las alcaldías de la Ciudad de México, así como en algunos municipios del Edomex; no obstante, la ola de calor sigue y para la tarde de este martes se activó de la alerta amarilla por altas temperaturas, ya que se esperan entre 30 y 32º.

Estas condiciones son las comunes donde se activan la Fase 1 de Contingencia Ambiental, es por eso que se invita a la ciudadanía a estar al pendiente de la información oficial para evitar multas y un posible arrastre a corralón.

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