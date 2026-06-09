En las últimas semanas se han reportado varios avistamientos de alacranes venenosos en instalaciones del Metro de la Ciudad de México (CDMX), así como en casas y locales de las 16 diferentes alcaldías de la capital, por lo cual ante el incremento de la actividad de estos insectos, es importante hablar sobre los hospitales que cuentan con el antídoto correspondiente.

De acuerdo con el portal Redtox, la CDMX cuenta hasta con 27 hospitales distribuidos en las diferentes alcaldías de la capital en los cuales se pueden suministrar antídotos ante las mordeduras y picaduras de arañas, víboras y las diferentes especies de alacranes.

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Lista de hospitales que tienen antídoto contra veneno de alacranes, arañas y víboras

Lo señalado por el portal antes mencionado, indica que los únicos hospitales en donde se pueden dar los antídotos de veneno contra alacranes, araña violinista, viuda negra y víboras son los siguientes:

SSA Unidad de Atención Toxicológica Xochimilco

SSA Hospital Pediátrico Xochimilco

SSA Hospital Pediátrico Iztapalapa

SSA Hospital Pediátrico Iztacalco

SSA Hospital Materno Pediátrico Magdalena Contreras

SSA Hospital General Xoco

SSA Hospital General Tláhuac

SSA Hospital General Milpa Alta

SSA Hospital General Ajusco Medio

Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza

Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro

Clínica de Medicina Familiar Xochimilco

IMSS Hospital General Regional No. 2

IMSS Hospital General Regional No. 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro”

IMSS Hospital General de Zona No. 30

IMSS Hospital General de Zona No. 1-A Los Venados

IMSS Hospital General de Zona Médico Familiar No. 8

Hospital Primero de Octubre

Hospital Pediátrico Peralvillo

Hospital Médica Sur

Hospital Juárez de México

Hospital General de Ticomán

Hospital General de la Villa

Hospital General Balbuena

Hospital Ángeles Lindavista

Centro Médico Siglo XXI

¿Qué hacer en caso de ser mordido o picado por un alacrán, araña o víbora?

Plataformas especializadas como Mayo Clinic y demás, indican que lo primero que se tiene que hacer en caso de entrar en contacto con el veneno de alacranes, arañas y víboras lo primero que se tiene que hacer es lavar la zona afectada con agua y jabón. Esto mientras se hace la llamada correspondiente a los números de emergencia.

Pese a ello, la Secretaría de Salud de Jalisco señala que en caso de sufrir la picadura o mordedura de un alacrán o araña, lo primero que se tiene que hacer es acudir inmediatamente a los hospitales correspondientes para recibir el antídoto.

Alcaldías de CDMX donde se ven más alacranes

Álvaro Obregón

Xochimilco

Magdalena Contreras

Tlalpan

Milpa Alta

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