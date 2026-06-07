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Viviendas cerca de barrancas están en riesgo durante temporada de lluvia

Vecinos de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras que viven en barrancas están en constante riesgo, sobre todo en temporada de lluvia

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Por: Adriana Pacheco
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