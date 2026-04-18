El Centro de Transferencia Canina del Metro CDMX se encarga de rescatar a perros que fueron abandonados para brindarles cuidados y posteriormente darlos en adopción y Limpi es un lomito que esta esperando que una familia lo cuide y le de mucho cariño.

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Limpi, lomito rescatado en la estación Olímpica

Este perrito de 4 años, tamaño mediano fue abandonado y rescatado en la estación del Metro Olímpica, recibió atención médica veterinaria y tras realizar un proceso de socialización ya se encuentra listo para darlo en adopción, Y si te interesa llevarlo a tu hogar, solo es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Descargar y llenar el Formato para la adopción de caninos

Acudir al Centro de Transferencia Canina con copia del INE o cualquier identificación oficial

Copia del comprobante de domicilio de máximo 3 meses (luz, agua, predial o teléfono)

Después se programará una visita a tu domicilio para corroborar que cumplas con los requisitos necesarios y de ser así se agendará una fecha para que te entreguen a Limpi bañado, esterlizado y desparasitado.

¿Cómo ayudar al CTC del Metro?

Si te gustan los animales pero no puedes adoptar algún perrito y quieres ayudar de alguna manera, puedes acudir a visitarlos, jugar con ellos y darles cariño, eso los hace muy felices, solo debes ir al CTC ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia el Rosario, alcaldía Azcapotzalco con un horario de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas.

También puedes llevar alimento, collares, correas, platos metálicos, productos de limpieza, juguetes. Materiales reciclados como cobijas, suéteres, calcetines de bebé y materiales de curación como gasas, medicamentos, jeringas, alcohol y algodón.

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