Reportan retrasos en el Metro CDMX después del retiro de un tren en la línea 2

Reportan retrasos en el Metro CDMX después del retiro de un tren en la línea 2 | Metro CDMX | X

La noche del pasado martes fue de lluvia en la Ciudad de México (CDMX) y, aunque durante la mañana de este miércoles 22 de abril 2026 ya no es perceptible, los efectos aún son visibles en el Metro y Metrobús.

De acuerdo a usuarios, las líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) presentan demoras y las estaciones comienzan a llenarse; mientras que el Metrobús, los camiones tardan en llegar a los puntos de subida y bajada.

La línea más afectada es la 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, luego de que un tren tuvo que ser retirado para revisión; sin embargo, se implementó marcha de seguridad en las línea 2, 3, 5, 8, 9, 12, A y B.

#MetroAlMomento:

Recuerda que las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2,… pic.twitter.com/r6Rj0VOxSe — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 22, 2026

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Retrasos en el Metro CDMX hoy miércoles

Estos son los reportes al momento que se ven en el Metro CDMX hoy:

Línea 1 : retrasos de entre 10 a 15 minutos , especialmente en dirección Observatorio; Metro CDMX informó que se agiliza la circulación de los trenes. Además, se notificó que sí hay servicio en la estación Merced luego del incendio durante la noche.

: , especialmente en dirección Observatorio; Metro CDMX informó que se agiliza la circulación de los trenes. Además, se notificó que luego del incendio durante la noche. Línea 2 : reportan retrasos de más de 15 minutos , especialmente en la dirección Cuatro Caminos. El STC asegura que se agiliza la circulación luego de que se suspendió el servicio tras el retiro de un tren .

: reportan , especialmente en la dirección Cuatro Caminos. El STC asegura que luego de que se suspendió el servicio tras el . Línea 3 : reportan retrasos de 15 minutos y las estaciones comienzan a llenarse, especialmente en dirección Universidad.

: reportan y las estaciones comienzan a llenarse, especialmente en dirección Universidad. Línea 9 : retrasos de más de 10 minutos .

: . Línea A: reportan retrasos de más de 10 minutos.

Por otro lado, el STC informó que continuarán cerradas las estaciones San Antonio Abad (L2) y Auditorio (L7).

Así va el Metrobús CDMX este 22 de abril 2026

Como se mencionó, las afectaciones en el Metrobús CDMX también son perceptibles, especialmente por el incendio en la zona centro de la ciudad:

Línea 4 Ruta Sur sin servicio de Las Cruces a Mercado Sonora , es decir, las personas sólo podrán ir de Buenavista a Pino Suárez y de San Lázaro a Cecilio Robelo; la ruta AICM T1 y T2 sólo van por la ruta norte.

, es decir, las personas sólo podrán ir de Buenavista a Pino Suárez y de San Lázaro a Cecilio Robelo; la ruta AICM T1 y T2 sólo van por la ruta norte. Línea 5 con retrasos de más de 10 minutos ; Metrobús CDMX informó que las unidades esperan su salida “de acuerdo a la hora asignada en su programación”.

; Metrobús CDMX informó que las unidades esperan su salida “de acuerdo a la hora asignada en su programación”. Línea 7 se regularizó tras cambios durante la noche.

Finalmente, se informó que hay nuevos transbordos que conectarán a la Línea 1 y 4 mediante:

El Chopo (L1) con Alcaldía Cuauhtémoc (L4)

Revolución (L1) con México Tenochtitlán (L4)

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