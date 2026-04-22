El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) compartió la Agenda de Movilizaciones y se prevén cierres viales en diferentes zonas de la CDMX debido a 2 marchas y 14 bloqueos, en adn Noticias te compartimos la lista de calles que tendrán cortes a la circulación.

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Marchas de la asamblea de barrios de CDMX y Federación de la seguridad social para jubilados y pensionados

De acuerdo con la información, a las 09:00 horas, la asamblea de barrios de la CDMX se reunirá en la Estación “Zapata”, línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ubicada en Av. Universidad y Municipio Libre, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez con destino a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana en San Lorenzo No. 712, colonia Del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez.

Además, la Federación de la seguridad social para jubilados y pensionadas de la República Mexicana se manifestarán a las 10:00 horas en el Monumento a la Revolución con rumbo a la Secretaría de Gobernación y Palacio Nacional.

Lista de calles cerradas por manifestaciones

07:30 horas en Parque “Jesús Reyes Heroles” en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Sur, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en la Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; en la Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza; en la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos” en Calz. del Hueso No. 729, colonia Ex. Hacienda de Coapa, alcaldía Tlalpan y en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México ubicado en Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

10:30 horas en la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco en Adolfo López Mateos No. 323, colonia San Juan Moyotepec, alcaldía Xochimilco.

12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque ubicada en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

14:00 horas en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 6 “Miguel Othón de Mendizabal” en Calle 4 y Av. Jardín, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco y en Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

15:00 horas en Biblioteca “Cuicamatini” de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México en Xicoténcatl No. 126, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.

16:00 horas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Cuautepec en Av. La Corona No. 320, colonia Loma la Palma, alcaldía Gustavo A. Madero y en Centro Cultural Universitario Tlatelolco ubicado en Av. Ricardo Flores Magón No. 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

19:00 horas en el Centro Cultural España en República de Guatemala No. 18, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

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